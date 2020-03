Joris Kaper is al blij met nominatie voor verkiezing ‘Voetbalboek van het jaar’

VOETBALBOEKJoris Kaper (39) was met zijn boek Nii Lamptey: de Vloek van Pelé genomineerd voor de verkiezing 'Voetbalboek van het jaar', georganiseerd door Staantribune, een blad over voetbalcultuur. Maar de prijs ging donderdagavond aan de auteur uit Dronten voorbij, de eer was voor Frank Heinen met Buiten de Lijnen .

Niet gewonnen, Joris!

Kaper: ,,Nou, dat was voor mij geen enorme verrassing, ik vond het al een hele eer dat ik was genomineerd. Een boek over Nii Lamptey (oud-aanvaller van onder meer PSV, HN) is natuurlijk qua onderwerp een vrij klein boek, voor een bescheiden publiek. Bij een publieke stemming, zoals in dit geval, leg je het dan snel af tegen boeken over grotere spelers. Stel: je zou over Lionel Messi een slecht boek schrijven, dan krijg je vast meer stemmen dan voor een - wat beter - boek over Lamptey.’’'

Er waren 15 boeken genomineerd?

,,Die boeken zijn grotendeels genomineerd door de redactie van Staantribune, gecombineerd met tips van lezers. Ik was er wel blij mee.’’

Het is ook een bijzonder boek over Nii Lamptey.

,,Lamptey heeft een bizar leven achter de rug, als voetballer, maar zeker ook buiten de lijnen. Het is een naïeve jongen, met niet al te veel zelfkritiek. Hem werd een gouden toekomst voorspeld, maar hij is vooral bekend geworden door alle pech die hem is overkomen. Nauwelijks scholing, een makelaar die hem bedondert, twee kinderen van hem overlijden, terwijl drie andere niet van hem bleken. Teveel om op te noemen. Het boek eindigt gelukkig wel goed. Inmiddels heeft hij bij een andere vrouw drie kinderen, die wel van hem zijn. Dus opmerkelijk is het allemaal zeker. Helemaal als je bedenkt dat het begonnen is met een idee voor een simpel interviewtje.’’

De coronacrisis lijkt goed voor de boekenmarkt, er wordt meer gelezen. Merk je daar wat van?

,,De aandacht voor boeken is de laatste weken toegenomen, dat zie je overal wel. Maar voor een relatief klein boek als dat van mij maakt het niet veel uit. Al met al ben ik met het boek net uit de kosten gekomen. Maar het was wel een gave ervaring, waar ik in de toekomst profijt van zal hebben.’’

Er komt dus een tweede boek?