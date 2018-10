'Juridisch steekspel' dreigt tussen Europarcs en gemeente Dronten

Het is nog niet duidelijk of Europarcs de door de gemeente Dronten opgelegde dwangsom gaat betalen. ,,Het kan een juridisch steekspel worden'', waarschuwt wethouder Ton van Amerongen.

Wim Vos, directielid van Europarcs, houdt zich op de vlakte. ,,We zijn hierover in gesprek met de gemeente'', zegt hij. ,,Binnenkort geven we openheid van zaken.'' Europarcs is sinds dit jaar eigenaar van Resort Zuiderzee aan het Veluwemeer, de voormalige Rivièra Camping, en lag al snel overhoop met de gemeente. Zonder vergunning werd een begin gemaakt met een grote opknapbeurt van het park. Ook werden begin dit jaar zo'n 70 chalets op het strandje geplaatst, terwijl dit alleen maar tussen 1 april en 31 oktober mag. Het gaat namelijk om een 'kwetsbaar' Natura2000-gebied.

Aangifte

Toen drie bouwstops niet genoeg bleken om de werkzaamheden te laten stoppen, deed burgemeester Aat de Jonge aangifte tegen Europarcs. Dit ging gepaard met een dwangsom die is opgelopen tot enkele tonnen. ,,Dat heeft z'n nut bewezen'', zegt Van Amerongen. ,,De werkzaamheden waarvoor geen vergunning was, zijn stilgelegd. Voor de steigers, lichtmasten en twaalf bosvilla’s is Europarcs in overleg met de gemeente bezig om een vergunning aan te vragen.''

Vos bevestigt dat beide partijen 'goed op weg zijn'. ,,Maar er zijn nog best wat dingen te bespreken. De gemeente staat er strak en formeel in.'' Hij zegt dat de chalets, die nog steeds op het strandje staan, tijdig (dus op 31 oktober) weg zijn. Maar hij hoopt dat ze in de toekomst permanent kunnen blijven staan. ,,Ik zie dat ook op andere plekken rond de randmeren. Waarom zou dat bij ons niet mogen? Hierover wil ik ook in gesprek.'' Hij heeft de chalets alleen aan het staartje van het seizoen kunnen verhuren, zegt hij. Eerder mocht het niet van de gemeente.

De opbrengst van het eerste seizoen van Resort Zuiderzee ligt 'vele malen lager' dan verwacht, aldus Vos. ,,Maar dat is gebeurd, ik wil graag vooruitkijken.''