Kaatsvereniging Flevoland ziet Abraham: 'We sille los'

,,Deze heb ik allemaal versleten.'' Kees Sikkema (73) wijst in de archieven op het rijtje voorzitters van de Kaatsvereniging Flevoland die de afgelopen vijftig jaar allemaal de revue passeerden. Een handvol voorzitters kwam en ging, maar er was altijd dezelfde penningmeester; Kees Sikkema.

Lid vanaf het prille begin van de kaatsvereniging. ,,Ik kwam hier in de polder wonen en vond het belangrijk om niet alleen actief te zijn binnen de schuurdeuren maar ook daarbuiten in allerlei besturen. En als Fries zeg je geen nee tegen de kaatsvereniging.''

Fries

Want polder of niet; de Kaatsvereniging Friesland heeft een onmisbaar Fries tintje. Dat bleek ook wel weer bij de jubileumviering van de vijftigjarige vereniging, zaterdag op het sportpark in Dronten. Voor wie zich nog vergiste, wees een Friese vlag de weg. En ook binnen hingen de Friese vlaggetjes aan het plafond en werd er uiteraard Friese suikertaart gegeten. ,,Maar ook niet-Friezen zijn hier welkom hoor'', verzekert voorzitter Jouke de Jong die sinds 2002 de voorzittershamer hanteert. ,,Al zijn nieuwe leden eerlijk gezegd wel vaak Friezen of familie van Friezen.''

Jeugd ontbreekt

Het ledenaantal is altijd behoorlijk stabiel geweest, zo rond de 35 leden. Jeugd ontbreekt een beetje, weet de voorzitter. ,,Maar de jeugd kan ook uit zoveel sporten kiezen. En als je op scholen over kaatsen vertelt, krijg je vaak een blik van; hè, kaatsen?'' Speciaal vanwege het jubileum kwam scheidend burgemeester Aat de Jonge van Dronten zaterdag een balletje mee slaan op het sportpark. Tegelijkertijd onthulde hij een cadeautje dat de kaatsvereniging zichzelf gaf voor haar eigen jubileum. ,,Al die tijd hebben we het zonder logo gedaan'', zegt De Jong. Waarna burgemeester De Jonge het nieuwe logo onthulde; een kiekendief met een kaatsbal tussen de vleugels. ,,Dat is de bal waarmee gespeeld wordt. Toch?'' twijfelde de burgemeester even bij het zien van de bal tussen de vogelpoten.

