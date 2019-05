Kabelbaan over Veluwemeer kán nog: ‘Het blijft een prachtig idee’

Geen gondels over het Veluwemeer? Arie van der Mee uit Lelystad, nauw betrokken bij de plannen, wil er niets van weten. ,,Ik ben er nog druk mee bezig’’. Het is de vierde keer dat hij ijvert voor een kabelbaan in Flevoland. ,,We zijn nog nooit zo ver gekomen’’.

De gemeenten Dronten en Nunspeet steken geen tijd en geld meer in het plan, maar het is niet dood en begraven?

,,Kijk, de gemeenten zeggen: wij trekken ons nu terug. Maar ik ben er nog druk mee bezig. Vergeet niet dat het geen project van de overheid is hè. De gemeenten faciliteren (Dronten heeft ook geld gestoken in onderzoek, red.), maar de markt moet het doen. Ik lees wel eens reacties van mensen die zich afvragen of een overheid moet investeren in een kabelbaan. Maar daar is geen sprake van. Het is een commercieel project’’.

Je werkt al jaren aan een kabelbaan in Flevoland. Is het een droom?

,,Nou, ik word meestal gevraagd hè. Maar het klopt, ik ben er al lang mee bezig. Het begon zo’n 20 jaar geleden. De A6 stond vol en er moest een snelle verbinding komen tussen Flevoland en Amsterdam. Er werd gesproken over snelle catamarans, zeppelins... Ik kwam met een plan voor een kabelbaan tussen Almere en IJburg, dat er toen nog niet was. Het werd niet overgenomen. Tja, het draait altijd om de pegels’’.

Toen kwam Lelystad in beeld?

,,Ja, minister Pronk had moeite met de komst van Batavia Stad. De stad moest ervan profiteren, Hij vond dat er een attractieve verbinding tussen het centrum en Batavia Stad moest komen. Er werden vernieuwende ideeën gevraagd, ik zat aan tafel om te praten over een kabelbaan. Nou, we weten hoe het afgelopen. De afspraak is nooit nagekomen en veel winkels in het centrum staan leeg. Daarna lag er een plan voor een nieuw bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen en was er sprake van een kabelbaan tussen station Lelystad-Zuid (nog niet aangelegd) en het bezoekerscentrum. Ook niet gelukt.’’

Hoe groot is de kans dat het wél lukt over het Veluwemeer?

,,Ik ga niet gokken. Maar ik zit zeker niet stil. Het blijft een prachtig idee. Kijk, de Veluwe is een mooi gebied, maar er is niet zo veel te beleven voor de jeugd. Hoe mooi zou het zijn als jongeren de kabelbaan pakken naar Flevoland, waar ze bijvoorbeeld naar Walibi Holland of Flevonice kunnen? Het is een prachtige manier om het oude en nieuwe land te verbinden. De gondels kunnen wel op 70 tot 100 meter hoog komen te hangen. Denk je eens in hoe ver je dan kunt kijken. Trouwens, over de hele wereld worden kabelbanen aangelegd als openbaar vervoer of als recreatieve attractie.’’

Er is belangstelling van bedrijven?

,,Ik ben voorzichtig in gesprek, ja. Ik doe het trouwens niet alleen hoor, ik heb een clubje mensen om me heen verzameld. We zijn nog nooit zo ver gekomen als nu.’’