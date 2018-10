Kampen wijst te makkelijk naar azc, vindt burgemeester Dronten

Flevo Funfields moet toeristen­mag­neet van Dronten worden

Betere gebiedspromotie, meer samenwerking tussen recreatieondernemers en verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer moeten het toerisme in Dronten naar nieuwe hoogten stuwen. Dat blijkt uit de uitvoeringsagenda van de 'kerngroep Vrijetijdseconomie', die deze week door het Dronter college is omarmd. Recreatief Dronten kan het best verder als 'Flevo Funfields', vindt de kerngroep.