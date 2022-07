Kanoën gaat mis voor Duits gezin op Veluwemeer: moeder overleden, vader en dochter (5) nog vermist

Met video | UpdateEen Duits gezin belandde vanmiddag tijdens een kanotocht in het Veluwemeer. De moeder werd uit het water gehaald, maar is overleden. De zevenjarige dochter ligt in het ziekenhuis. De vader en een vijfjarige dochter zijn nog vermist.

Er is nog geprobeerd de vrouw te reanimeren maar dat mocht niet meer baten, zo meldt de politie vanavond. Daarnaast is alles op alles is gezet om ook de andere twee inzittenden van de kano zo snel mogelijk te vinden. Naast hulpdiensten op het water zijn ook de helikopter en speurhonden ingezet. ,,Helaas tot nu toe zonder resultaat”, zegt de politie.

De zoektocht naar de man en één dochter gaat nog door. Die is nu gericht op het bergen van slachtoffers.

Bergingsactie

Rond 15.00 uur werd het noodnummer gebeld vanwege een persoon te water bij de Bremerbergdijk in Biddinghuizen. Ongeveer anderhalf uur later werd besloten om te stoppen met speuren en over te gaan op een bergingsactie.

,,De kustwacht heeft nog een kwartiertje langer gevlogen, in de hoop de twee vermiste gezinsleden te vinden, maar helaas...”, vertelt woordvoerder Jan Hansen. Vermoedelijk zijn de vader en vijfjarige dochter niet meer in leven, melden hulpdienstmedewerkers ter plaatse.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie spreekt over een ongeluk. Volgens Hansen was het gezin aan het kanoën was op het Veluwemeer. Door onbekende reden sloeg de kano om. De boot is teruggevonden bij het eiland De Snip.

Dochter in veiligheid

Het zevenjarige meisje werd gevonden op een boei. Met haar gaat het - naar omstandigheden - goed. ,,Ze zat veilig op de kant”, aldus Hansen.

Met man en macht wordt in en boven het Veluwemeer gezocht naar vader en kind.

Zoektocht bij eilanden

De zoektocht naar de vader en de jongste dochter speelde zich hoofdzakelijk af rondom het eilandengroepje De Snip, De Ral en De Kwak. Op de dijk stonden meerdere ambulances en een traumahelikopter.

Verschillende duikteams speurden het Veluwemeer af. Een speciale boot van Rijkswaterstaat zocht met sonar naar de twee andere gezinsleden. De hulpdiensten te water werden vanuit de lucht ondersteund door de kustwacht, een mobiel medisch team en een politiehelikopter.

Er wordt druk gezocht naar een kind dat te water zou zijn geraakt bij Bididnghuizen