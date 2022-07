Kanoën gaat mis voor Duits gezin op Veluwemeer: vader en kind nog altijd spoorloos

Meer ruimte voor sportvisse­rij­hand­ha­vers in strijd tegen overlastge­ven­de nachtvis­sers in Kampen

Afval, vuurtjes stoken, wildkamperen en poepen in de natuur. In de strijd tegen de overlast die met name nachtvissers uit het buitenland veroorzaken langs de IJssel, zet Kampen een nieuw middel in. Boa’s van Sportvisserij Oost-Nederland mogen vanaf nu boetes uitdelen wanneer vissers wildkamperen en vuurtjes stoken of andere overlast veroorzaken.

19 juli