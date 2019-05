Kartbaan Walibi jaar na gruwelongeval nog altijd op slot: niemand wanneer de karts er weer ronken

UPDATE Verwarming moet nieuwe Marknesser­brug een handje helpen

7 mei Er rust geen zegen op de nieuwe Marknesserbrug in Emmeloord. De oplevering was al een maand uitgelopen door het faillissement van een staalbouwer, nu zit het relatief koude weer openstelling in de weg. Een tent met heaters moet ervoor zorgen dat de brug eind deze week opengaat, weer twee weken later dan de bedoeling was.