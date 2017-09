Kerken Swifterbant laten mfg voor wat het is

Einde brand in mestopslag Swifterbant na twee weken bijna in zicht

30 augustus Het vuur in de mestopslag van het bedrijf van de familie Franken uit Swifterbant is bijna uit. Twee weken geleden ging de kippenschuur in vlammen op en lieten 40.000 kippen het leven. De naastgelegen mestopslag bleef na de vuurzee in de kippenschuur branden. De brandweer is woensdag gestart met het uitrijden van de mest.