Bewoners van Ketelhaven zitten niet te wachten op de 'enorme' windmolens die vlakbij het buurtschap komen te staan. ,,We wonen hier omdat het rustig is. We maken ons grote zorgen.'' Ze hebben een alternatief: zonnepanelen.

Windplan Groen is de naam van de herindeling van de windmolens in een deel van Dronten, Lelystad en Zeewolde. Een van de nieuwe lijnopstellingen loopt van Biddinghuizen tot vlak onder Ketelhaven. En dat zint de bewoners van Villapark Ketelhaven niet, waar de meeste mensen van het buurtschap wonen. ,,We zien dit echt niet zitten. We wonen hier omdat het rustig is en dat willen we graag zo houden'', zegt Hans van Veen van de vereniging van eigenaren (vve) van het Villapark.

De windmolens beloven ruim 200 meter hoog te worden. ,,Enorm'', zegt Van Veen. De dichtstbijzijnde komt op zo'n 400 meter van Ketelhaven te staan, binnen 2.500 meter zijn er vier ingetekend. ,,Windkoepel Groen (die schuil gaat achter het 'windplan') zoekt de randen van het toelaatbare op'', zegt Van Veen. De vve maakt zich zorgen over de slagschaduw en het geluid van de turbines. Ook zou er sprake zijn van 'horizonvervuiling'. ,,En dan zeuren we nog niet eens over die knipperende lampjes in de top.'' Van der Veen stelt verder dat de communicatie te wensen over laat. ,,Hoe veel moeite is het nou om wat informatie in de bus te stoppen?''

,,Daar herken ik me niet in'', zegt bestuurslid Gerrit de Regt van Windkoepel Groen. ,,We hebben alle informatie gedeeld, we hebben zelfs speciaal voor Ketelhaven een visualisatie gemaakt.'' Hij erkent dat 'de positie van Ketelhaven wellicht onderbelicht is geweest' bij het leggen van de basis van Windplan Groen door de overheden. ,,Maar we houden ons aan de regels. Slagschaduw mag geen belemmering zijn voor bewoners, het geluid moet binnen de normen blijven.'' Volgens De Regt is Ketelhaven een 'dorpsmolen' aangeboden, een windmolen waar bewoners in kunnen investeren én geld aan kunnen verdienen. ,,Vanuit de vve was er totaal geen interesse voor.''

Geen optie