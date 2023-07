Keuze tussen behoud bos of nieuwe school zorgt voor onrust in Swifterbant

Dronten pakt overlast van hangjonge­ren aan: ‘Ik ben wel geschrok­ken van wat ze gevonden hebben’

Na meerdere maatregelen tegen de overlast van hangjongeren neemt de gemeente Dronten een stichting in de arm om het langslepende probleem aan te pakken. Van de eerste bevindingen is wethouder Peter Duvekot geschrokken. ,,Het is groter dan we hadden gehoopt en gedacht.”