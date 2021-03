Kinderen als Madelief uit Dronten kiezen online hun middelbare school: ‘Ik mis de brok in mijn keel’

Twee Polen die man ‘bijna dood’ schopten bij Hotel Noordoost­pol­der in Bant moeten maanden de cel in

16 februari De Poolse Marcin W. (44) is vandaag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 16 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechters maakte hij zich op 21 oktober schuldig aan een poging tot doodslag bij Hotel Noordoostpolder in Bant. Hij probeerde daarmee het slachtoffer te dwingen een valse verklaring af te geven over zijn bedrijfsongeluk bij Beneluxvet in Dronten.