Kinderopvang Dronten ontvangt watertonnen in Week van de Gezonde Jeugd

Gezonde leefstijl

De Week van de Gezonde Jeugd is een landelijke week waarin zoveel mogelijk gemeenten in Nederland extra aandacht schenken aan het thema gezonde leefstijl voor kinderen. ,,Kinderopvang Dronten is een samenwerkingspartner van het JOGG en samen streven we naar een gezonde omgeving voor kinderen. Met het uitdelen van deze watertonnen zetten we weer een stapje in de goede richting’’, aldus Aylin van Duinen, JOGG- regisseur, tot slot.