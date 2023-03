Kippenstal van Johan en Annelien is de meest diervriendelijke van het land (en dat zie je terug in het vlees)

met video Zwolse theater­groep trekt door Nederland met bijzondere techniek: ‘Gezicht wordt live geprojec­teerd’

Een projectie die live wordt aangestuurd tijdens een theatervoorstelling en dus niet van tevoren is opgenomen. Het klinkt heel ingewikkeld, maar de bijzondere techniek is te aanschouwen bij de show De scheepjongens van Bontekoe van Theatergroep de Jonge Honden uit Zwolle die rondgaat door Nederland, waaronder woensdagavond in de Stadsgehoorzaal in Kampen.