Klassen op scholen voor vluchtelingen in Dronten en Kampen te vol: ‘Deze jongeren hebben meer aandacht nodig’

De internationale school op het asielzoekerscentrum in Dronten is te vol. Met twintig leerlingen per klas is de situatie verre van ideaal. Eind deze maand breidt de opvang verder uit. Dat de school op korte termijn extra lokalen krijgt is volgens locatiedirecteur Johan Wennekes noodzakelijk.