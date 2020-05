Kledinggroothandel uit Dronten hard geraakt door nachtelijke inbraak

De inbraak komt in deze coronatijd extra hard aan, zegt Love2wait-eigenaresse Wendy Walet. ,,We werken nu echt met man en macht om een beetje geld te verdienen en al ons personeel te behouden”, zegt Walet. ,,Hierdoor kunnen we ons daar niet volledig op richten. Veel winkels waren een tijd gesloten en er was een lockdown in Turkije en Azië, waar wij kleding vandaan halen. We lijden al enorme verliezen. In de winter dachten we echt weer te gaan knallen.”