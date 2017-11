Klokkenkabaal in Dronten: 'Ik dacht dat de Russen kwamen'

Vogels hoorde je weinig tot niet fluiten in Dronten vanochtend. Wellicht moesten zij ook nog wat nachtrust inhalen na het klokkenkabaal van vannacht. De storing in de Ludgerustoren en de daaropvolgende herrie heeft veel Drontenaren uit bed en voor het raam gekregen.

Senioren

Zo ook bij het naastgelegen appartementencomplex waar veel senioren wonen. De luidende kerkklokken deed één van de bewoners denken aan een reis die hij ooit maakte. ,,Ik was op vakantie in Armenië. Toen zij vroeger in oorlog waren met Rusland gingen de klokken luiden als de vijand binnenviel. Bij het lawaai van vannacht dacht ik dat de Russen hier kwamen.''

Zijn vrouw bleef doorslapen, maar zelf stond hij vannacht in de woonkamer door het gordijntje te gluren. ,,Maar niet lang hoor. Ik was daarna ook weer vrij snel vertrokken. Het is ook best een leuk geluid, alleen niet op dat tijdstip en zo lang.''

Lichten aan

Ook verderop in Dronten gingen de lichten aan. Bij Danieke van Baal bijvoorbeeld. ,,Wij hebben een groot deel van de nacht wakker gelegen", zegt Van Baal. ,,Ik vond het gelijk vreemd, maar had nog de hoop dat het snel over zou zijn. Toen het maar bleef duren, werd het wel heel irritant. Vanmorgen konden we er wel om lachen. Helemaal toen ik las wat er voor nodig was geweest om de klokken weer stil te krijgen.'' Ze doelt hiermee op de slotenmaker die er uiteindelijk aan te pas moest komen om de toren in te komen, nadat eerst de afstandbediening kapot was en de deur niet open wilde.

Doof

Niet alle Drontenaren zaten vannacht rechtop in hun bed. Bij de tandartspraktijk van Larissa Gross zagen ze vanochtend geen slaperige mensen in de wachtkamer zitten. ,,Ik heb er weinig over gehoord'', zegt een medewerker. ,,Er was één klant die zei dat de klok stilstond, maar meer niet.''