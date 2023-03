Koffie voor klanten voedselbank en staaroperaties voor jongeren dankzij actie Lionsclub Flevoland

Asielzoe­kers bij N50 hoeven niet te rekenen op betere bereikbaar­heid: burgemees­ter ‘houdt het in de gaten’

Burgemeester Sander de Rouwe neemt geen extra maatregelen om de bereikbaarheid van Hotel Zalkerbroek te verbeteren voor asielzoekers. Die mogen niet zelfstandig per fiets of lopend de crisisnoodopvang aan de rijksweg N50 verlaten. ,,Ik houd het de komende dagen in de gaten, maar we denken dat de voorzieningen en het vervoer adequaat zijn.”