Komende weken beperkt of geen treinverkeer op de Flevolijn, maar Lowlands wordt gespaard

Veluwse baden worstelen met ‘Hollandse zomer’, maar energiever­bruik valt dankzij deze maatrege­len mee

Er zijn zwemmers die het badwater in de regen extra lekker vinden. Of als de buitentemperatuur relatief laag is. Voor zwembaden betekent de ‘Hollandse zomer’ van afgelopen weken echter: meer energiegebruik. En het zijn al zulke energieslurpers. Toch?