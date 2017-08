Komt er een buurtbus tussen Dronten en Elburg?

,,Er rijdt nu alleen een buurtbus tussen het treinstation in Wezep en het treinstation in 't Harde. Deze route verbindt de kernen van de gemeente Elburg en Oldebroek, maar het zou mooi zijn als we deze verbinding kunnen uitbreiden richting het treinstation in Dronten", zegt wethouder Henk Wessel van Elburg. ,,Tussen 't Harde en Dronten liggen namelijk belangrijke punten die nu niet rechtstreeks met de bus vanuit 't Harde bereikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan Aeres Hogeschool in Dronten, het centrum van Dronten, Biddinghuizen, de binnenstad van Elburg, Doornspijk en het centrum van 't Harde", aldus Wessel.

,,Geweldig nieuws!'', zegt raadslid Jan Ammerlaan van Leefbaar Dronten in een reactie. ,,Ik heb er nog niks over gehoord, maar zet er maar drie uitroeptekens achter.'' Hij vroeg wethouder Nico Verlaan vorig jaar al naar de mogelijkheden van een buurt- of seniorenbus in Dronten. Elders in het land zijn hier succesvolle voorbeelden van. ,,Op deze manier wordt het buitengebied beter bereikbaar, de recreatiegebieden ook. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeente. Ik hoop dat er snel een begin wordt gemaakt.''