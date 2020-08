Komt er nog een Lowlands 2021? ‘Soms ben ik bang dat dit het einde van de festivalcultuur is’

Grondruil voor nieuwe natuur bij Noordoost­pol­der en Dronten

14 augustus Provincie Flevoland brengt grond in aan de Tarpanweg bij Swifterbant, de percelen van het Flevoland liggen in het voormalig Oostvaarderswold bij Zeewolde. Het gaat om een bijzonder feit, stelt gedeputeerde Harold Hofstra. ,,Deze grondruil is in omvang uniek. Het was ook een complex proces met verschillende partijen aan tafel. Ondanks de coronacrisis is het toch gelukt om dit voor elkaar te krijgen.’’