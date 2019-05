Komt ondermijning voor in recreatiewoningen in Dronten?

Mfc Swifter­bant wordt twee keer zo duur

23 mei Bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in Swifterbant gaat het dubbele kosten van wat de gemeente Dronten er in 2017 aan kwijt dacht te zijn. Pakweg drie miljoen euro is er nu nodig om het project van de grond te krijgen. Burgemeester en wethouders vragen daarom de gemeenteraad om nog eens anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen. Die neemt daar naar verwachting in juli een besluit over.