Koningsdag en Sinterklaasintocht Dronten op het spel

De viering van Koningsdag en de intocht van Sinterklaas in Dronten staan op losse schroeven nu organisator STADronten in geldnood zit. Dat is een gevolg van de leegstand in winkelcentrum Suydersee. Een uitleg.

Wat is er aan de hand?

Stichting Activiteiten Dronten (STADronten) organiseert elk jaar een feest op Koningsdag en zorgt voor een vrolijke Sinterklaasintocht. De vraag is of beide grote evenementen dit jaar door kunnen gaan. STADronten heeft vorige week namelijk een brief gekregen van stichting DOES (Dronter Ondernemers Evenementen Stichting) met de mededeling dat de bijdrage voor zowel Koningsdag als Sinterklaas per direct wordt stopgezet. Het gaat in beide gevallen om 3250 euro per jaar. Dit zorgt voor een gat in de begroting, schrijft STADronten in een brandbrief aan de gemeente. DOES is niet de enige geldschieter, maar wel een belangrijke. ,,De situatie is nijpend’’, zegt penningmeester Alois Michielsen. De brief van DOES kwam ‘abrupt’, geeft hij aan. ,,Het programma voor Koningsdag is op hoofdlijnen al rond. Al sinds eind november. Met het inhuren van attracties moet je vroeg zijn. We hebben DOES gevraagd om het besluit te heroverwegen’’.

Gaat DOES dat doen?

Nee, daar lijkt het niet op. ,,Ik vind het heel vervelend, maar we moeten keuzes maken’’, zegt interim-voorzitter Guillaume Naipal van Stichting DOES. ,,Onze subsidie gaat dit jaar van 180.000 naar 130.000 euro. Dat is fors, ja. We stoppen met het financieren van zaken die door de gemeente of andere partijen kunnen worden overgenomen. We beperken ons tot het werken aan een vitaal en leefbaar winkelcentrum. Daarvoor zijn we uiteindelijk opgericht.’’

Wat veroorzaakt die sterke daling aan inkomsten?

Volgens Naipal komt dat door de tegenvallende reclamebelastinginkomsten in 2018. Winkeliers betalen deze belasting aan de gemeente, het bedrag is gebaseerd op de WOZ-waarde van hun winkel. DOES krijgt uit deze pot geld om haar werk te doen in Suydersee. ,,Hoe meer winkels er leeg staan, hoe minder geld we krijgen’’, zegt Naipal. ,,Op dit moment staan er 17 tot 20 winkels leeg van de pakweg 120 in Suydersee. Het gaat om 11 procent van het winkeloppervlak. Dat merken we, ja.’’

En nu?

,,Wij zijn in gesprek met de gemeente om 2019 te kunnen overbruggen’’, zegt Naipal. ,,We hopen dat er vanaf 2020 meer perspectief is. Koningsdag en Sinterklaas? Ik hoop dat de gemeente nog ergens een potje heeft. Ik verwacht het wel.’’ Michielsen: ,,Als DOES haar besluit niet heroverweegt, zullen we met andere partijen in gesprek moeten. Misschien dat de gemeente iets kan betekenen. Ik begreep dat het college er dinsdag over zou praten.’’

Wat zegt de gemeente?