Kosteres in Dronten kan weer lachen om luidende kerkklokken: 'Beetje sensatie'

Geslapen heeft ze nauwelijks. Miny Corjanus, kosteres van de Ludgerustoren in Dronten, was maandagnacht de hele nacht bezig om de luidende kerkklokken weer tot stilstand te brengen. Het duurde twee uur. Inmiddels kan ze er wel om glimlachen.

Ze sliep om half twaalf, maar werd gewekt door de herrie van de kerkklokken vlakbij haar huis. ,,Ik kon me niet voorstellen dat het de kerk was, ik dacht dat ik droomde.'' Voor veel Drontenaren in de buurt was het geen droom, maar een nachtmerrie. Het duurde namelijk uren voordat de stilte weer was teruggekeerd.

,,Ik trok de jas over mijn pyjama aan en ging naar de kerk, ik had immers de sleutel'', blikt de kosteres terug. ,,De politie volgde mij en ik vertelde dat de afstandbediening om de klokken te bedienen het niet deed vanwege de storing in de klok.'' Deze storing werd veroorzaakt door vocht in een sensor.

Met man en macht werd geprobeerd om met de sleutel de deur van de kerktoren open te maken. Eerst door de kosteres, toen door de politie en daarna door omstanders. ,,We hebben besloten om de deur niet in te trappen, dat zou heel veel schade opleveren. In plaats daarvan hebben we alle slotenmakers in de buurt afgebeld.'' Een slotenmaker uit Almere lukte het uiteindelijk de deur te openen.

Nieuwe sleutel

Nu rijst de vraag waarom die sleutel niet paste en wat er gedaan moet worden om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Corjanus: ,,Ik weet echt niet wie het cilinderslot heeft vervangen. Ik heb de gemeente gisteren ook meteen gevraagd om een nieuwe sleutel, zodat ik eventueel de volgende keer gewoon de kerk in kan en de knop kan omzetten om de herrie te stoppen.''

Sensatie

De kosteres kan er achteraf wel om lachen. ,,Het is ook een beetje sensatie. Zelfs studenten uit de kroeg kwamen kijken wat er aan de hand was en zij vonden het prachtig. Sommige mensen waren ook wel boos over de herrie, maar zij wisten dat dit kon gebeuren toen ze hun huis hier kochten.''