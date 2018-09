Kringlooplandbouw: hoe jonge high-tech boeren leren van opa's wijsheid

Kringlooplandbouw. Gaat dat over tweedehands sla?

Methorst (glimlachend): ,,Het betekent gewoon dat je niets meer verspilt. Je wilt al je grondstoffen optimaal benutten. Mest gebruiken in plaats van kunstmest, bijvoorbeeld. Want daarvoor zijn veel fossiele brandstoffen nodig, of het komt uit fosfaatmijnen die een keer uitgeput raken. De eiwitten in koeienvoer komen van soja die we voornamelijk uit Brazilië halen. Terwijl we dat prima in Europa kunnen produceren. Van de suikerbiet gebruiken we alleen de biet, waarom het blad niet? Het kan anders en het kan slimmer.’’