'Kritiek op nieuwe 'portiekflats' in Dronten

Laatst reed Bertil Fels toevallig met een architect langs het nieuwe complex, dat net uit de steigers is. ,,Die dacht dat het woningen uit de begintijd van Dronten zijn die worden gesloopt.'' Hij overdrijft een beetje, geeft hij meteen toe. Hij wil maar zeggen dat de woningen hem - en anderen - erg doen denken aan die portiekflats uit de jaren 60 die je in elke grote stad wel vindt. En dat bedoelt Fels niet als compliment. ,,En dan ook nog op zo'n prominente plek, vlakbij het station. Wat een goedkope fratsen. Ik hoop niet dat het hele dorp hiermee wordt volgestopt.'' Dit soort 'portiekflats' past gewoon niet in Dronten, meent hij. ,,In een grote stad misschien, maar de meeste inwoners zien Dronten als een dorp. Dat blijkt uit onderzoek.''

Gemopper

Fels, geboren en getogen Drontenaar, staat naar eigen zeggen niet alleen in zijn kritiek. Ook uit de hoek van bijvoorbeeld makelaars hoort de financieel adviseur van beroep gemopper op de nieuwe woningen. ,,Zij hebben er moeite mee om het in het openbaar te zeggen, ik niet.'' Ook anderen in zijn omgeving beginnen er over, zegt hij. ,,Ik krijg veel bijval.''

Namens zo'n pakweg twintig 'verontruste burgers' heeft hij een brief gestuurd aan de gemeenteraad. Hij schrijft over een 'slecht ontwerp' dat te weinig op de 'mooie promotieplaatjes' lijkt. Ook het gebouw dat naast deze 49 appartementen en woningen moet komen, baart de groep zorgen. Fels omschrijft het als 'saai'. Boodschap van de burgers aan de politiek: kijk nog eens kritisch naar de beeldkwaliteitsplannen van deze projecten. Of zet er een 'kwaliteitsteam' op. 'Alleen u als gemeenteraad heeft de mogelijkheid om het tij nog te keren'. Fels: ,,Politiek, pas op uw zaak.''

Quote Niemand heeft bezwaar gemaakt tegen deze plannen Patrick op den Akker