Laatste der airgunners (96) aanwezig bij dodenherdenking in Dronten: ‘Hij ziet er enorm naar uit’

Overlijden van Engelse boordschut­ter Tom Rogers (94) raakt gastgezin uit Dronten: ‘Hij was nergens bang voor’

Als Tom Rogers vertelde hoe hij in de lucht een Duitser recht in de ogen keek, luisterde de familie Wisman ademloos toe. De Britse airgunner logeerde rondom de 4 mei-herdenking jarenlang bij het Dronter gezin. Uitgerekend op de dag van Dodenherdenking is hij overleden.

5 mei