Lammert Grootoonk sluit zijn schaatshal in Dronten en heeft daar vrede mee: ‘Maar de ijsmachines laat ik staan’

Grootscha­lig testen op corona begint bijna in Dronten: iedere inwoners mag maximaal drie keer meedoen

29 januari Het grootschalig testen op corona in Dronten begint in de week van 8 februari. Iedere inwoner van 12 jaar en ouder mag zich maximaal drie keer laten testen. Dat kan op drie locaties: twee in Dronten en een in Swifterbant. De GGD heeft 75 tot 100 fte aan extra medewerkers gevonden die deze proef in goede banen moeten leiden. ,,Dat was een flinke operatie.’’