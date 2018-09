Landbouwbeurs Agrotechniek Biddinghuizen trekt ruim 50.000 bezoekers

interview Kringloop­land­bouw: hoe jonge high-tech boeren leren van opa's wijsheid

15 september Boeren moeten terug naar de wijsheid van voor de oorlog, toen ‘kringloop’ nog de standaard was. Dat wil landbouwminister Carola Schouten. Op de landbouwhogeschool van Aeres in Dronten weten de jonge boeren en boerinnen dat ze er niet aan ontkomen, zeggen docenten Ron Methorst (45) en Gera van Os (54). Methorst: ,,Maar we gaan niet terug naar de tijd van Ot en Sien.’’ Hoe landbouwkringloop toch kan, dankzij slimme boeren en wakkere consumenten.