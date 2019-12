Landschapskunstwerk bij Biddinghuizen is ‘volgens de regels gebouwd’

Dat was een besluit van de gemeente Dronten. Die zag te veel mensen op het plateau van het kunstwerk, volledige naam: Riff, PD#18245, lopen en besloot de trap naar het uitkijkpunt te blokkeren. Vanaf die plek klim je makkelijk op het plateau en daar staan geen hekken omheen. Wie over de rand duikelt, maakt een val van 7 meter.

‘Jammer’

En nu? Dat is nog niet duidelijk. Gramsma is in gesprek met de gemeente Dronten en de provincie Flevoland, eigenaar van het kunstwerk. Op de uitkomst wil hij niet vooruitlopen. ,,Tuurlijk heb ik er ideeën bij’’, zegt hij. ,,En tuurlijk vind ik het jammer dat het kunstwerk nu dicht is. Maar het is volgens de regels gebouwd. Als er iets aan wordt toegevoegd dan gebeurt dat in overleg met mij’’.