Langverwachte uitbreiding Swifterbant doet denken aan Rivierduingebied: ‘Speelse inrichting’

Kleding­groot­han­del uit Dronten hard geraakt door nachtelij­ke inbraak

9:30 Een inbraak bij de showroom en opslag van Love2wait in Dronten is een klein drama voor de kledinggroothandel. Kleding van de wintercollectie is gestolen uit de showroom en komt mogelijk nu al op de markt. Ook bij een autogarage op het bedrijventerrein in Dronten-Noord is maandagnacht ingebroken.