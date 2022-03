Leefbaar grote winnaar in Dronten, VVD levert fors in

UITSLAG VERKIEZINGENLeefbaar Dronten is de grote winnaar van de verkiezingen in Dronten. De enige lokale partij in deze gemeente krijgt er twee zetels bij en komt daarmee op zes. Voor VVD zijn de druiven zuur, deze partij - vier jaar geleden de grootste - levert drie zetels in en houdt er vier over. Het CDA kreeg de meeste stemmen, deze partij blijft staan op zes zetels.

Verder verandert er weinig in Dronten. ChristenUnie blijft staan op drie zetels, D66, GroenLinks en SP op twee. PvdA krijgt er een zetel bij en heeft er nu ook twee. Een grote politieke aardverschuiving is uitgebleven.

Voor CDA-lijsttrekker Siert Jan Lap komt de goede uitslag niet als een grote verrassing. ,,We hebben vier jaar lang kneitergoed oppositie gevoerd. Ik had er alle vertrouwen in’’, zegt hij met een biertje in de hand. Dronten is CDA-gezind, zegt hij verder. ,,Ook als het landelijk niet zo goed gaat.’’ Vier jaar geleden eindigde het CDA niettemin achter de VVD, het was de eerste keer dat deze partij veroordeeld was tot de oppositie in Dronten.

Lap wil nog niet zeggen wie de kandidaat-wethouders zijn. Dat hangt af van de portefeuilles die de partij eventueel krijgt, meldt hij. Is hij zelf beschikbaar? ,,Dat is een scenario, ja.’’

Quote Mogelijk speelt de landelijke tendens ook mee. Je ziet dat lokale partijen het goed doen vandaag Jan Ammerlaan, Leefbaar Dronten

Leefbaar Dronten-fractievoorzitter Jan Ammerlaan verklaart de zetelwinst door een ‘geweldige team’. ,,Mogelijk speelt de landelijke tendens ook mee. Je ziet dat lokale partijen het goed doen vandaag.’’ Komende dinsdag komen de partijen bijelkaar om een formateur te kiezen, kondigt hij aan. Voor Leefbaar lonkt een nieuwe rol in de coalitie. De huidige wethouder Peter van Bergen is wederom beschikbaar voor het college. En wie wordt de eventuele tweede wethouder? ,,Daarvoor is het nog te vroeg’’, zegt Ammerlaan.

Volledig scherm Burgemeester Jean Paul Gebben presenteert een tussentijdse uitslag. © Herre Stegenga

,,Teleurstellend natuurlijk.’’ Dat zegt VVD-lijsttrekker Barry Hoogezand over het verlies van drie zetels. ,,Al was de winst van vier jaar geleden enigszins vertekend omdat we een restzetel kregen.’’ Hij kan zo gauw geen verklaring geven voor de uitslag. ,,We gaan evalueren. Misschien speelt de lage opkomst een rol. Veel mensen met kinderen zijn druk en nemen wellicht niet de tijd om te stemmen.’’

Met 49,34 procent ligt de opkomst ruim zes procent lager dan in 2018. ,,Schokkend’’, zegt Paul Vermast, lijsttrekker van GroenLinks. ,,We moeten kijken of we daar iets aan kunnen doen.’’

