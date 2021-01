Leisure World stopt in Dronten met enige grote particuliere kunstijsbaan van de wereld

In september ging de ijsbaan van Leisure World in Dronten twee weken na de seizoensopening al dicht nadat er coronamaatregelen waren afgekondigd. ,,We stoppen nu om bedrijfseconomische redenen”, zegt Obbema. ,,In september zijn we opgestart en hebben we veel kosten gemaakt. De vaste lasten zijn de afgelopen maanden blijven doorlopen, maar inkomsten hebben we straks 1,5 jaar bijna niet.”