'Lelystad Airport bedreiging voor onze bijzondere camping'

Tekort aan metselaars zit renovatie Swifter­bant in de weg

10 juli Modernisering van 48 woningen in Swifterbant komt later van de grond dan de bedoeling was. De overspannen situatie op de woningbouwmarkt zit het project in de weg. Oost Flevoland Woondiensten (OFW) had komend najaar willen beginnen met de renovatie, maar moet nu zeker tot volgend jaar wachten.