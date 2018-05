Lesley’s familiedag vervanger talententoernooi in Swifterbant

Ter ere van Sven wordt er elk jaar op de zaterdag na de zomervakantie voor de jeugd een spellenspeurtocht gehouden in Swifterbant. De nagedachtenis aan Lesley werd jarenlang vormgegeven middels het Lesley Boerebach talententoernooi in Lelystad. Vorig jaar was de laatste editie van dat voetbaltoernooi. De familiedag in Swifterbant is de vervanger die vooral bedoeld is voor het hele gezin.