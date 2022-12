Lichtjestour Dronten met ruim 100 trekkers valt wereldwijd op: sfeervolle stoet zonder politieke boodschap

met videoHet begon ooit als een initiatief waarbij een stuk of vier, vijf trekkers met kerstlichtjes rond gingen rijden in de omgeving van Dronten. De eerste ‘lichtjestour’ was nog niet zo heel groot van opzet. Anno 2022 wordt de tour verreden in drie avonden door Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten. In die laatste plaats deden zaterdagavond 106 verlichte trekkers mee. ,,Dit is wel een beetje het maximum.’’