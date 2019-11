Lidl in Dronten-West lijkt er nu echt te komen, meerderheid politiek is vóór

Sinds 2015 wordt er gesproken over deze winkel, het plan roept heftige reacties op. Bewoners zien de Lidl graag komen naar de nieuwbouwwijk, een petitie met deze strekking is ruim 800 keer ondertekend. Ondernemers elders in de gemeente, vooral in het centrum van Dronten en in het nabijgelegen Swifterbant, vrezen juist voor extra concurrentie.

De politiek is verdeeld, zo bleek donderdagavond in de commissie. Al lijken de meeste partijen bereid om het sein op groen te zetten voor de supermarkt. GroenLinks niet. ,,We zijn niet goed geïnformeerd door het college’’, beweerde Paul Vermast. Hij vindt dat de politiek voor een voldongen feit wordt gesteld. In de vergadering van donderdag ging het alleen nog maar over het ruimtelijke ordening-aspect. ,,Terwijl het college heeft gezegd dat we op enig moment frank en vrij een afweging zouden kunnen maken. Ik krijg hier een vieze smaak van in de mond.’’

De PvdA sloot zich hierbij aan en ook het CDA is kritisch. ,,We kunnen de koopkracht niet beïnvloeden, maar het wordt nu wel heel erg moeilijk voor ondernemers in Swifterbant’’, zei Siert Jan Lap namens deze partij.

Groeiende omvang

VVD‘er Paul Gach wees juist op de groeiende omvang van Dronten-West. ,,Na voltooiing van deze wijk wonen er 10.500 inwoners, dat is 25 procent van alle inwoners in de gemeente.’’ Daar misstaat een Lidl niet, wilde hij maar zeggen. Ook wees hij op het feit dat veel inwoners uit Swifterbant nu al hun boodschappen elders doen.