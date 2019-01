Ligt de komst van de Lidl naar Dronten-West al vast?

DOES gepikeerd over openlijke kritiek gemeente Dronten

12:09 Stichting DOES (Dronter Ondernemers Evenementen Stichting) is gepikeerd over de kritiek van de gemeente in een persbericht. ,,We hebben goede afspraken met de wethouder om meningsverschillen niet via de pers uit te spelen’’, zegt centrummanager Leo Hoksbergen van DOES.