Links Dronten wil snel strenge controle op leefsituatie arbeidsmigranten

Kringloop­land­bouw is haalbaar, blijkt uit studie in Dronten

7:30 Een zelfvoorzienend boerenbedrijf is wel degelijk technisch en economisch haalbaar. En het voorbeeld daarvan is dicht bij huis te vinden: Warmonderhof bij Dronten. Op basis van studie naar 25 jaar bedrijfsgegevens van dit gemengde veehouderij en akkerbouwbedrijf komt het Louis Bolk Instituut tot de conclusie dat ‘kringlooplandbouw’ in Nederland een haalbare kaart is. Zelfs een gesloten voedselketen blijkt te kunnen, mits we met z’n allen minder vlees gaan eten.