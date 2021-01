LIVE | OM eist 60.000 euro boete tegen Walibi na kart-ongeluk: ‘Mensen moeten veilig in een attractie kunnen stappen’

Het Openbaar Ministerie vindt van wel. ,,Walibi heeft schuld aan zware mishandeling door onvoldoende zorg te dragen voor veilig gebruik van de kartbaan”, aldus de officier van justitie. Dan gaat het om het haar: in een knot of paardenstaart. Het geven van instructies aan karters. En het onvoldoende afschermen van de aandrijving van de kart. Na het ongeluk is de kartbaan direct gesloten en nooit meer open gegaan.

Wel of geen kap?

De schuldvraag spitst zich toe op een kap die op de aandrijving van de kart hoorde te zitten. Volgens leverancier Rimo wel. Keuringsinstantie TÜV zou de kart hebben afgekeurd, als hen dit was opgevallen bij een keuring twee maanden voor het ongeluk. De officier van justitie: ,,Het slachtoffer is gaan rijden en vervolgens kwamen haar lange haren los. Het haar kwam in een doodnormale luchtinlaat aan de zijkant terecht en vervolgens in de aandrijving van de kart. Dat kon, omdat de aandrijving niet was afgeschermd.”