'Losser in de spieren' na een lesje zitdansen

Video,,Ik kan het iedereen met Parkinson aanraden. Na de oefeningen bij de fysiotherapeut voel ik me lang zo lekker niet als na het zitdansen." Toon Bolderik uit Swifterbant, sinds kort enthousiast deelnemer aan de nieuwe activiteit in De Meerpaal. ,,Het is gewoon heerlijk."

Docente Moniek Goffree uit Lelystad geeft al dertig jaar dansles. Deze zomer volgde ze de opleiding tot zitdansdocent bij grondlegger Andrew Greenwood. Drie weken geleden stond ze voor het eerst voor de groep. Dronten is nog een beetje de kat uit de boom kijken, merkt ze. Aan enthousiasme bij haar en de eerste groep deelnemers ontbreekt het evenwel niet.

In de balletzaal van De Meerpaal druppelen de cursisten een voor een binnen. De een met rollator, de ander gebruikt een stok en Sonja te Nijenhuis rijdt met haar scootmobiel naar binnen. Als de muziek begint en Goffree de les begint, vallen de beperkingen weg. Het gaat er niet om wat mensen niet meer kunnen, maar vooral wat wél. Er is geen onderlinge gene, regelmatig klinkt een daverend lachsalvo en iedereen is zichtbaar aan het genieten.

Spierpijn

Goffree heeft voor afwisselende muziek gekozen. Klassiek voor wat balletachtige oefeningen, maar er moet ook geswingd worden. En gestampt. ,,En nu doen we een split", grapt de Lelystadse docente, terwijl ze zich strekt en de cursisten haar voorbeeld volgen. Een groot deel van de oefeningen wordt zittend uitgevoerd, maar dat betekent geenszins dat ze gemakkelijk zijn. Of fysiek weinig uitdagend. Sterker nog, na de eerste zitdanslessen had de klassiek geschoolde docente zelf volop spierpijn. ,,Terwijl ik toch veel dansles geef. Maar bij het zitdansen gebruiken we andere spieren."

Na de oefeningen op de stoel volgen bewegingen die staand gedaan worden. Voor wie dat wil en kan ten minste. ,,Iedereen zoekt zijn eigen grens op. Je kunt het hier niet fout doen", benadrukt Goffree. Bij de spiegeloefening vormen Toon en Tineke Beuving naar eigen zeggen een 'topkoppel'. Steunend op de barre voeren ze de bewegingen in spiegelbeeld uit. Tijdens de slotdans mag elke deelnemer een oefening voordoen die de rest moet kopiëren. Joke van Dijk weet het zeker: ,,Die spiegel klopt niet. Hij maakt me dikker."

Na afloop van de les is Bolderik als eerste op weg naar de koffie. Een stuk kwieker dan hij die ochtend de danszaal in liep, gaat hij op weg naar de stamtafel elders in De Meerpaal. ,,Ik was nooit een danser, maar ontdek nu hoe lekker het is."

Sociaal

Behalve dat de deelnemers zich na het uurtje zitdansen 'losser in de spieren voelen zitten', is het ook een sociale bezigheid. Het kwartet dat deze vrijdagochtend zitdanst praat en grapt met elkaar alsof ze oude vrienden zijn. In werkelijkheid kennen ze elkaar nog geen maand. Toch hebben ze al een vast ritueel. Na afloop doen ze gezamenlijk 'een bakkie'. Te Nijenhuis heeft reuma en zit al vijftien jaar in een scootmobiel. ,,Vrienden lachen me uit als ik vertel dat ik aan zitdansen doe. Ze willen echt niet met me mee. Ach, ze weten niet wat ze missen."