Lowlands: 85 arrestaties en bijna 30.000 euro aan boetes

,,Tijdens de Lowlandsdagen heeft de gemeente er een complete stad bij van 55.000 inwoners. Dat dit leidt tot een marginaal aantal aangiften (vijf) zegt iets over de goede sfeer van het evenement'', stelt burgemeester De Jonge in een persbericht.

Boetebedrag

Het totaalbedrag aan boetes was dit jaar 29.750 euro. Afhankelijk van de hoeveelheid drugs die bezoekers bij zich hadden, werd besloten of een boete of een werkstraf werd opgelegd. In totaal werd tijdens Lowlands 250 uur aan werkstraf opgelegd. Één van de verdachten was minderjarig en is daarom doorverwezen naar bureau Halt.