Lowlands trapt vrijdag af met grote hiphopact

Veluwse buurgemeen­ten mogen Lowlands komen inspecte­ren

16 augustus Vertegenwoordigers van buurgemeenten worden door de gemeente Dronten rondgeleid over het festivalterrein van Lowlands bij Biddinghuizen, zodat ze met eigen ogen kunnen zien ‘hoe nauwkeurig met veiligheid en milieuaspecten wordt omgegaan’. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Dronten, nadat gemeenten op de Noordwest-Veluwe deze week via deze krant lieten weten graag met Dronten in gesprek te willen gaan over muziekfestivals en de overlast die er mee gepaard gaat.