Loyd (27) incasseert onbetaalde rekening desnoods via Snapchat

Rekening niet betaald? Loyd Hendriks (27) van incassobureau Straetus stuurt geen acceptgiro, maar belt op uw nulzes. Of hij appt. Stuurt een bericht via Snapchat. Valt u lastig via Instagram, Google Hangouts, Twitter of Facebook. ,,90 procent van iedereen die we willen vinden online, die vinden we.’’

Hoe dan?

,,We hebben een programmaatje ontwikkeld. Als iemand online komt, dan krijgen we automatisch een melding. Dan bellen we hem op. Krijg je van die onzin als: ‘ik heb de rekening niet gehad’. Die slepen we dan in zijn Whatsapp. Je ziet dat die gelezen is. Dan heeft hij de rekening zeker gehad. Sturen we via de app meteen een Ideal-link. Kan-ie direct betalen.’’

Tot zover het aanbellen.

,,Oh, dat doen we ook nog wel hoor. Maar dit is veel sneller. Er zijn incassobureaus die nog acceptgiro’s versturen. Denk je dat iemand die niet wil betalen dan ineens wel betaalt? Wat wij doen komt veel dichterbij. Een mens kijkt gemiddeld 160 keer per dag op zijn smartphone. Dan heb je toch sneller contact dan via een brief?’’

Snel ophangen dus als jullie bellen.

,,Dan sturen we een bericht naar je via Snap, of Instagram, Facebook, wat dan ook. ‘U heeft zojuist opgehangen, maar weglopen is geen oplossing. Bel ons even terug, dan zoeken we een oplossing.’ Maar de meeste mensen denken meteen al: ‘Oei, ze hebben me toch al gevonden, laat ik maar meewerken.’’

Zelf bedacht deze methode?

,,Ja, we hebben een tool, een programma, dat al jouw accounts koppelt. Googelen is leuk hoor, maar je wilt dat het automatisch gebeurt. En het mag qua privacy, ja. We gebruiken gewoon openbare kanalen.’’

Terwijl Pietje op Facebook Henk heet, op Instagram Kees enz enz.

,,Daar prikken we doorheen. Ik zeg niet hoe. Dat is het geheim van de smid. We hebben gekeken hoe het in incassoland ging en dat was log en traag. Het kan veel sneller.’’

Dus komen de andere Straetus-vestigingen bij jou kijken hoe je dat doet.

,,Nee. En dat verbaast me. Ik zie dat we in de maandrapportages er met kop en schouders bovenuit steken. Qua klanten, qua slagingspercentage. Dan ga je toch even kijken?’’

Jij bent de baas bij Straetus Flevoland. Bel je zelf ook nog mensen?

,,Zeker, dat is het leukste wat er is. Daar haal ik de meeste voldoening uit. Iemand vinden die onzichtbaar probeert te blijven. Dat ze schrikken omdat je met zoveel info komt dat ze denken: 'Oei, die weet alles van mij. Ik werk maar mee'.’’

Incasso 2.0 dus.

,,Ja. Ik ben 27 jaar en de oudste hier. We werken hier met elf man. De jongste is negentien. We hebben oudere werknemers gehad, maar die werden niet gelukkig. Het ging te snel, snel schakelen. Als je er niet mee bent opgegroeid, is het lastig. Zo heb ik zelf geen Snapchat. Dat is van ver na mijn tijd.’’

Je werd landelijk bekend met je plannen om notoire wanbetalers - niet herkenbaar - op je Youtubekanaal te zetten. Hoe is het daar mee?

,,Dat staat even in de ijskast. In de media was de nuance verdwenen. Familie van me werd bedreigd. Dat is het me niet waard. Het politie-onderzoek naar de bedreigingen loopt nog.’’