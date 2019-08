Luxe op Lowlands: ‘Een ontbijt op bed bij je tent, met een gebakken eitje en een croissant. Te gek toch?’

,,Als je even een stukje verderop loopt, en ziet hoe het er daar bij staat, dan weet je waar je het voor doet,” zegt Michel van Vliet (38). Samen met Marcel van den Heuvel (43) besloot hij dit jaar opnieuw voor de Glamping te kiezen. Het is in de ochtend en de eerste biertjes zitten er al in. ,,We hebben zalig geslapen, we hadden dekbedjes en kussens, een bed, het staat allemaal al klaar,” lacht Marcel tevreden.