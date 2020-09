Luxe resort met 300 vakantiewoningen bij Biddinghuizen: ‘Tegen de vijf sterren aan’

Na jaren stilte lijkt er toch een groot recreatiepark te komen aan het Veluwemeer bij Biddinghuizen. De Arnhemse ontwikkelaar Dormio wil hier 300 luxe vakantiewoningen bouwen, in de sfeer van een Zuiderzeestadje. Tijdens Lowlands en andere grote evenementen mogen er festivalgangers slapen. ,,De normale toeristische verhuur is op die dagen niet mogelijk.’’

Bij Dormio waren ze ‘laaiend enthousiast’ toen ze voor het eerst een kijkje namen op het terrein recht tegenover Walibi, zegt eigenaar en oprichter Don van Schaik. ,,Aan het strand, centraal in Nederland en goed aan te rijden. Het is alles wat we zoeken in een resort.’’

Op deze lap grond, het Ellerveld, is al jaren een vakantiepark mogelijk met maximaal 350 huisjes. Vijf jaar geleden had Ellerhaven BV uit Genemuiden serieuze plannen om te bouwen, maar dat plan kwam niet van de grond. Dormio werd gepolst en het Arnhemse bedrijf ziet volop mogelijkheden. Niet alleen om het park te ontwikkelen, ook om het te runnen. Dormio heeft nu tien hotels en resorts in Europa, waarvan een in Nederland (Maastricht). ‘Dormio Resort Veluwemeer’ belooft het derde park in Nederland te worden, zegt Van Schaik. Volgend jaar gaat de eerste schop de grond in voor een resort in Zeeland, nummer twee.

‘Vier sterren plus’, in die categorie valt het park straks, zegt Van Schaik. ,,Het zit tegen de vijf sterren aan, tussen een hotel en een vakantiepark in. Je kunt bij ons ontbijten, de bedden zijn altijd opgemaakt. En je kunt elke dag komen, niet alleen voor een midweek of een weekend.‘’ Verder zijn er voorzieningen als een zwembad, een butler-service en kinderopvang. ,,Het is ‘recreatie-nieuwe stijl.‘’

Hij belooft ‘geen eenheidsworst’. Het centrum van het resort zal op een Zuiderzeestadje lijken, verder komen er onder meer waterwoningen en groepsaccommodaties met een knipoog naar de polderboerderijen. Alles alles meezit, kan de bouw in het voorjaar van 2022 beginnen, zegt hij.

Op een luchtbed in een tentje

Dormio heeft al meerdere gesprekken gehad met Mojo, organisator van Lowlands op het vlakbij gelegen evenemententerrein van Walibi. Van Schaik: ,,We proberen festivalgangers dat weekend onder te brengen op ons resort. Deze mensen willen niet allemaal op een luchtbed in een tentje liggen, maar in een echt bed slapen. Dat kan bij ons. Bovendien is normale toeristische verhuur niet mogelijk op die dagen. Denk aan het geluid en het verkeer.‘’ Deze mogelijkheid geldt ook voor bezoekers van andere grote evenementen naast Walibi, zegt hij. ,,Het is voor beide partijen een ideale oplossing.‘’

Ellerveld is de naam voor de lap grond tussen de Spijkweg en het Veluwemeer bij Biddinghuizen. Al voordat de World Jamboree er in 1995 plaatsvond, waren er plannen om er een vakantiegebied van te maken. Die plannen kwamen in 2000 naar buiten. Zo’n 500 vakantiewoningen en 200 appartementen moesten er komen. Plus een golfbaan en andere faciliteiten. Zover kwam het niet. Het eerste deel van het gebied - vanaf de Spijkweg gezien, ter hoogte van Walibi World - is evenemententerrein geworden. Als overloop van het Lowlandsterrein, bijvoorbeeld. Dan komt er een stuk groen en het gedeelte tot het Veluwemeer is voor Dormio.