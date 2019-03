Mac3Park koopt cluster van acht winkels in Suydersee Dronten

De winkelpanden waren tot dusver eigendom van Propertize, de voormalige vastgoedtak van SNS. In opdracht van de overheid, nu nog eigenaar van de bank, wordt de vastgoedportefeuille van deze 'bad bank’ in tien jaar tijd afgebouwd. „Het is niet zo dat deze winkels op ons lijstje stonden. We doen eigenlijk meer strategische aankopen van productielocaties. Ik kreeg het aangeboden en het past wel in onze beleggingsportefeuille. En de prijs was redelijk”, legt Breemhaar uit.