Man in Biddinghuizen zwaargewond na ongeluk met landbouwvoertuig tijdens bloemkooloogst

Dronten zet in op uitgebrei­de polikli­niek

1 november Drontens wethouder van gezondheidszorg Irene Korting zet in op een opgetuigde polikliniek in de eigen gemeente. ‘Anderhalvelijns zorg, meer over de regio verspreid’ is volgens haar een aantrekkelijke optie. ,,Maar dat is uiteraard ook afhankelijk van de overnemende partij.”