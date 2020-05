Man uit Dronten verdacht van jarenlang misbruik tientallen Filipijnse jongens

Overlijden van Engelse boordschut­ter Tom Rogers (94) raakt gastgezin uit Dronten: ‘Hij was nergens bang voor’

5 mei Als Tom Rogers vertelde hoe hij in de lucht een Duitser recht in de ogen keek, luisterde de familie Wisman ademloos toe. De Britse airgunner logeerde rondom de 4 mei-herdenking jarenlang bij het Dronter gezin. Uitgerekend op de dag van Dodenherdenking is hij overleden.