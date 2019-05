Man weer verdacht van seksueel lastigvallen kinderen in Biddinghuizen

Een 63-jarige man uit Assen zou afgelopen zomer kinderen seksueel hebben lastiggevallen in Assen en Biddinghuizen. De man, die al eerder is veroordeeld voor zulke zedenfeiten, staat donderdag voor de rechtbank.

De Assenaar zou zichzelf hebben bevredigd voor het oog van vier kinderen bij de Baggelhuizerplas in Assen. Dat gebeurde in juli. Op 24 juli zou hij hetzelfde hebben gedaan in Biddinghuizen bij twee jongetjes bij de kleedruimte van een zwembad van een camping.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man op heterdaad betrapt met camera’s. De beelden worden naar verwachting tijdens de zitting getoond, zegt het OM.

De rechtbank in Assen heeft de verdachte eerder veroordeeld, omdat hij zich bevredigde in de buurt van kinderen in zwembaden van vakantieparken in Assen, Echten, Dalen en Amen. Het ging toen om zeven kinderen van 8 tot 14 jaar oud. De man erkende dat hij in de zwembaden is geweest, maar ontkende verder.

De rechtbank vond hem ook schuldig aan ontucht met een aantal van deze slachtoffers. In hoger beroep is in die zaak in augustus 2015 tbs met dwangverpleging tegen de Assenaar geëist. Het gerechtshof achtte niet bewezen dat hij kinderen had betast.

De man werd vrijgesproken van ontucht. Hij kreeg 120 dagen cel (70 voorwaardelijk) en verplichte behandeling met een proeftijd van drie jaar opgelegd.